ВТБ запускает в Тюмени кобрендовую карту с сетью "Магнит"

| Фото: ВТБ | Фото: ВТБ

ВТБ совместно с федеральным ретейлером "Магнит" и платежной системой Visa начинает выпуск кобрендовой дебетовой карты "ВТБ-Магнит" в Тюмени. Владельцы новой карты будут получать бонусный кешбэк до 6% за покупки в магазинах сети, а также бонусы при оплате товаров в магазинах других торговых сетей.

Кобрендовая карта позволяет пользоваться наиболее выгодными условиями при совершении повседневных покупок во всех магазинах семьи "Магнит": "Магнит" у дома, "Магнит Семейный", "Магнит Косметик", "Магнит Сити", дискаунтерах "Моя цена" и "Магнит Аптека". Держателю карты начисляются бонусы в размере от 1,5% до 5% от суммы покупок, совершенных в торговых точках сети в зависимости от оборота по карте. За оплату товаров в других магазинах на карту возвращается 1% от суммы покупок. В первый месяц после получения карты действует специальное предложение – приветственное начисление вознаграждения в размере 6% при покупках в сети "Магнит" и 5% - за оплату товаров в прочих магазинах.

Начисленными бонусами можно расплатиться на кассах "Магнита" по курсу 1 бонус = 1 рубль, в том числе полностью оплатить ими покупки. Срок действия бонусов составляет 12 месяцев. Максимальное ежемесячное вознаграждение не может превышать 5 тыс. бонусов в месяц.

Карту Visa "ВТБ-Магнит" можно заказать на сайте банка, а также оформить в отделениях ВТБ. Стоимость выпуска карты составляет 300 рублей, годовое обслуживание бесплатное. Программа лояльности "Магнит" подключается автоматически после получения карты в течение семи дней.

"Сотрудничество с одним из крупнейших федеральных ретейлеров позволило банку предложить рынку кобрендовую карту с выгодным вознаграждением за повседневные покупки, на которые приходится значительная часть трат большинства из нас. При этом нам важно дать клиентам "Магнита" продукт, который станет больше чем картой лояльности - отличную карту на каждый день, не только для покупок, но и для ежедневных платежей и переводов", - комментирует начальник управления "Дебетовые карты и счета" ВТБ Ксения Андреева.

"Кобрендовая карта сочетает в себе достоинства банковской карты ВТБ и бонусного предложения от "Магнита" с возможностью оплачивать покупки накопленными бонусами во всех форматах розничной сети. Для нас – это важный шаг в развитии программы лояльности, которой сегодня активно пользуются около 33 миллиона человек. Поэтому мы уверены, что покупатели по достоинству оценят новую карту и те выгоды, которые она позволяет получить", - рассказала директор департамента по CRM, лояльности и клиентской аналитике компании "Магнит" Людмила Подъяпольская.