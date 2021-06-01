Спасатели из Заводоуковска стали лучшими в легкоатлетическом кроссе
Победителей соревнований по легкоатлетическому кроссу среди спасателей определили в Тюмени 25 июня, сообщает региональное МЧС.
В рамках очередного этапа Спартакиады за призовые места боролись более пятидесяти спортсменов из одиннадцати команд.
По итогам соревнований первое место среди спортивных команд подразделений областного главка заняла сборная команда 25-го пожарно-спасательного отряда из Заводоуковска.
Второе место у команды из Ялуторовска, бронза досталась сотрудникам 4-го отряда ФПС ГПС из Тюмени.
В составе команды-победительницы: Лаура Мантай, Евгений Нерадовский, Валерий Суртаев, Максим Неволин и Николай Медведев. Победитель и призеры соревнований награждены дипломами.