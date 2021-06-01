Владимир Якушев: молодость - это время смелых экспериментов, свободы от стереотипов и поиска себя

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Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил земляков с Днем молодежи.

"Ничто не сравнится с энергией молодости. Это время смелых экспериментов, свободы от стереотипов, поиска себя. Время, когда ничего не страшно и все по плечу. Молодые люди как никто другой способны генерировать прорывные идеи, и страна это ценит. Во всех регионах, в том числе и в Уральском федеральном округе, создается и расширяется сеть молодежных лабораторий. Вчерашние студенты, а сейчас ученые, получают возможность проработать свои идеи, превратить их в технологии и сделать нашу жизнь лучше", - подчеркнул Якушев.

Полпред напомнил, что на базе платформы "Россия - страна возможностей" проходит множество конкурсов для молодых управленцев, политиков, предпринимателей, специалистов в области информационных технологий, науки, здравоохранения, культуры: каждый молодой талант найдет себе применение.

"По результатам этих конкурсов мы видим: в школы, больницы, на предприятия придут настоящие профессионалы. Те, кто не только может вывести Россию в мировые экономические лидеры, но и хочет это сделать", - уверен Владимир Якушев. Он пожелал юношам и девушкам счастья и успеха во всех начинаниях.