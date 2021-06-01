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Владимир Путин проведет прямую линию с россиянами

Политика, 11:40 30 июня 2021

static.kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин проведет прямую линию с россиянами 30 июня, начало в 12 часов по московскому времени, сообщает РИА Новости.

Трансляция будет доступна на телеканалах "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", "1 канале", на радиостанциях "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". В сетке вещаний на прямую линию главы государства отведено три часа.

Задать свой вопрос Путину можно, позвонив по телефону, отправив СМС- или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение.

Подробнее – на сайте программы.

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# Владимир Путин , прямая линия

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