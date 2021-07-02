ХК "Тюменский легион" начал подготовку к новому сезону

| Фото: ХК "Тюменский легион" | Фото: ХК "Тюменский легион"

Первый сбор у хоккеистов "Тюменского легиона", выступающего в Молодежной хоккейной лиге, стартовал 1 июля, сообщает пресс-служба клуба.

До 10 июля команда будет заниматься в Тюмени. С 12 по 24 июля отправится в Ялуторовск, на функциональную подготовку. Запланированы товарищеские матчи с "Рубином", двухсторонние игры в рамках тренировочного процесса.

В тренерском штабе "Тюменского легиона" теперь работает Андрей Волков. Он является помощником Рустама Камалова. Также в пул наставников "Легиона" входит Валерий Тушенцов.

Несколько человек из "Легиона" начнут подготовку к сезону в составе ХК "Рубин". Это защитники Владимир Крикунов, Назар Бурлуцкий, Артем Руденко, нападающий Артем Васюков.