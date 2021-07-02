Тюменка после ссоры с соседом повредила его автомобиль

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Женщину, подозреваемую в умышленном повреждении автомобиля, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию обратился 29-летний местный житель. Его автомобиль марки Daewoo Nexia повредила соседка, с которой у них возникла ссора. Полицейские задержали неработающую 27-летнюю тюменку.

В ходе ссоры пьяная девушка забралась на автомобиль и стала прыгать на нем. Тем самым причинила ущерб на сумму более 50 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Тюменке грозит лишение свободы на срок до двух лет.