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Тюменка после ссоры с соседом повредила его автомобиль

Происшествия, 19:17 02 июля 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Женщину, подозреваемую в умышленном повреждении автомобиля, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию обратился 29-летний местный житель. Его автомобиль марки Daewoo Nexia повредила соседка, с которой у них возникла ссора. Полицейские задержали неработающую 27-летнюю тюменку.

В ходе ссоры пьяная девушка забралась на автомобиль и стала прыгать на нем. Тем самым причинила ущерб на сумму более 50 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Тюменке грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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