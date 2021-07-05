В оз. Чистое в Тюмени утонул 12-летний мальчик

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обстоятельства гибели 12-летнего мальчика на оз. Чистое, в районе СНТ "Липовый остров", устанавливают следователи, сообщает управление СК РФ по Тюменской области.

Трагедия произошла 4 июля в послеобеденное время.

"Во время купания 12-летний мальчик резко скрылся под водой. Исчезновение ребенка заметили его родители, отдыхавшие на берегу. Горожане извлекли несовершеннолетнего из воды, но оперативно проведенные врачами реанимационные мероприятия не дали результата. Мальчик скончался в автомобиле скорой медицинской помощи", — рассказали в ведомстве.

Проводится проверка. Известно, что ребенок купался в несанкционированном для этого месте.