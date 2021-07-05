В Тюменской области решают, как поддержать переселенцев из аварийного жилья в квартиры большей площади

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Власти Тюменской области прорабатывают варианты решения вопроса, связанного с доплатой при переселении из аварийного жилья в новое, которое по площади превышает предыдущее.

Об этом сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров на брифинге по итогам рабочего совещания в Тюмени 5 июля.

Ранее жители поселка Демьянка Уватского района обратились к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии. Они сообщили, что при переселении из аварийного и ветхого жилья им пришлось доплатить за новые квартиры более 300 тыс. рублей. Однако, как пояснил Максим Егоров, нарушений закона не было.

"В соответствии с действующим законодательством при расселении из аварийного жилья квартира предоставляется "метр в метр". Здесь гражданам дали жилье большей площади по договору мены. Все договоры нотариально оформлены, все сделано в соответствии с действующим законодательством. Сейчас ведется работа над тем, чтобы в подобных ситуациях негатива не было, правительство Тюменской области готовит соответствующие документы", - сказал он.

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин добавил, доплаты у жителей дома были разными, в зависимости от того, насколько большую площадь они получали. При этом все укладывалось в рамки закона. Тем не менее возникли вопросы, поэтому правительство региона рассматривает разные варианты оказания социальной поддержки тем, кто действительно испытывает затруднения в связи с этой разницей.

Любовь Голышева