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РФС расторг контракт со Станиславом Черчесовым

Спорт, 18:32 08 июля 2021

static.rfs.ru Фото: Михаил Шапаев, "Российский футбольный союз" | Фото: static.rfs.ru

Российский футбольный союз расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, сообщается на официальном сайте РФС.

РФС начнет работу по поиску кандидатов на эти позиции.

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", - отметил президент РФС Александр Дюков.

Напомним, Станислав Черчесов возглавил сборную России 10 августа 2016 года. Под его руководством команда провела 57 матчей (24 победы, 13 ничьих, 20 поражений).

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# Александр Дюков , Российский футбольный союз , футбол

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