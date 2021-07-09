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Трасса Москва – Казань – Екатеринбург дойдет до Тюмени к сентябрю 2024 года

Экономика, 09:41 09 июля 2021

ИА "Тюменская линия"

Трасса М-12 Москва – Казань – Екатеринбург дойдет до Тюмени и Челябинска к сентябрю 2024 года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе открытия заключительного участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области 8 июля.

"Вот эта наша слаженная работа позволяет нам сказать, что мы в 2024 году дойдем и до Екатеринбурга, и до Тюмени, и до Челябинска. То есть мы дойдем уже в 2024 году, причем я считаю, что надо уже к сентябрю заканчивать, когда идет сезон", - отметил он.

Чтобы продлить трассу М-12 до Тюмени и Челябинска плюс замыкание дороги понадобится 200-250 млрд рублей, сказал Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24".

Скоростная трасса протяженностью около 800 км свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России.

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# Марат Хуснуллин , трасса

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