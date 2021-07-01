Нерадивый квартиросъемщик украл у тюменца бытовую технику

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С нечистым на руку квартиросъемщиком столкнулся тюменец - вместе со съехавшим жильцом он лишился всей бытовой техники.

Как сообщают в УМВД России по Тюменской области, в дежурную часть отдела полиции № 1 Тюмени поступило заявление о краже. Заявитель сообщил, что в течение двух месяцев сдавал квартиру молодому парню, затем квартирант съехал, передав ключи через соседей. Когда хозяин квартиры пришел проверить свою недвижимость, то обнаружил отсутствие бытовой техники. Кроме квартиросъемщика, в помещение никто не заходил. Сумма ущерба составила 131 тыс. рублей.

Правоохранители установили местонахождение возможного подозреваемого, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее судимый ямалец 1992 года рождения дал признательные показания и сообщил, где спрятал награбленное. Часть похищенного возвращена владельцу.

Следственным отделом ОП № 1 УМВД России по Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.