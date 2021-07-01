  • 13 июля 202113.07.2021вторник
  • USD74,6336
    EUR88,6050
  • В Тюмени 12..14 С 6 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский боксер завоевал путевку на чемпионат России

Спорт, 12:07 13 июля 2021

департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Тюменский боксер Магомедрасул Сулейманов завоевал бронзовую медаль всероссийских соревнований в Тольятти, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

Для участия в чемпионате физкультурно-спортивного общества "Спартак" по боксу памяти Николая Семизорова заявились спортсмены из 10 субъектов России. Тюменскую область представили Евгений Наймушкин и Магомедрасул Сулейманов. Последний в весовой категории 81 кг стал обладателем бронзы чемпионата.

Победители и призеры в своих категориях получили путевку на чемпионат России по боксу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бокс , Магомедрасул Сулейманов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:07 13.07.2021Тюменский боксер завоевал путевку на чемпионат России
16:35 12.07.2021ФК "Тюмень" подписал контракт с обладателем Кубка Казахстана
15:07 12.07.2021Хоккеисты "Рубина" начали подготовку к новому сезону
14:34 12.07.2021Дублеры "Тюмени" на выезде одолели челябинских футболистов