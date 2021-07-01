Тюменский боксер завоевал путевку на чемпионат России

| Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Тюменский боксер Магомедрасул Сулейманов завоевал бронзовую медаль всероссийских соревнований в Тольятти, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

Для участия в чемпионате физкультурно-спортивного общества "Спартак" по боксу памяти Николая Семизорова заявились спортсмены из 10 субъектов России. Тюменскую область представили Евгений Наймушкин и Магомедрасул Сулейманов. Последний в весовой категории 81 кг стал обладателем бронзы чемпионата.

Победители и призеры в своих категориях получили путевку на чемпионат России по боксу.