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Тюменские депутаты обсудили ремонт школы №37

Политика, 17:36 13 июля 2021

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутаты городской думы Александр Яковлев и Андрей Лазарев приняли участие в рабочем совещании, посвященном ремонту школы №37. В 2021 году школа имени Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова отмечает 110-летие со дня рождения легендарного разведчика.

Здание построено в 1962 году, последний раз ремонт проходил здесь 13 лет назад, и благоустройство учебного заведения стало бы настоящим подарком к значимой дате.

Отметим, что вопрос о капремонте школы ранее был затронут на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию городской думы в апреле.

Участники встречи разработали план работ на пришкольной территории и спортивной площадке, которая уже не соответствует современным требованиям, обсудили меры для ускорения ремонта здания школы.

Николай Ступников

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# гордума , депутаты , ремонт школ

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