В Тюмени закрыли подпольный игровой клуб

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Факт незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования установлен в Тюмени. Подпольный клуб закрыли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюмени при силовой поддержке СОБР Росгвардии, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На момент визита оперативников в помещении находились 13 посетителей, предположительно, использовавших игровое оборудование, и семь работников.

Представитель заведения - 42-летний житель Тюмени заявил, что программное обеспечение, установленное в системных блоках, не предназначено для азартных игр, а лишь для проведения конкурсных заданий. Находящиеся в помещении граждане признались правоохранителям о своём участии в азартных играх.

Полицейские изъяли 59 системных блоков, которые отправлены на экспертизу, а также 95 пластиковых электронных карт клиентов и денежные средства.

Возбуждено дело по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр". Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 1 млн 500 тыс. рублей с конфискацией игрового оборудования.

Расследование продолжается.