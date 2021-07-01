  • 17 июля 202117.07.2021суббота
  • USD74,1656
    EUR87,5673
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские футболисты откроют сезон домашним матчем 24 июля

Спорт, 10:21 17 июля 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Утвержден календарь соревнований Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ-2 (бывший турнир ПФЛ). Стартовый матч в четвертой группе состоится 18 июля, сообщает ФК "Тюмень".

"Тюмень" из-за нечетного количества команд пропускает первый и последний тур. Первенство страны для спортсменов начнется 24 июля домашним матчем второго тура с "Новосибирском" на стадионе "Геолог".

Последний матч намечен на 14 ноября. "Тюмень" сыграет с командой "Зенит-Ижевск".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:39 17.07.2021Юных тюменцев приглашают на бесплатные тренировки по футболу
10:21 17.07.2021Тюменские футболисты откроют сезон домашним матчем 24 июля
09:18 17.07.2021Ишимский легкоатлет Антон Башкатов представит Россию на чемпионате мира
17:25 16.07.2021Тюменская дзюдоистка Наталья Кузютина поборется за медали Олимпийских игр