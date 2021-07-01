Тюменские футболисты откроют сезон домашним матчем 24 июля

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Утвержден календарь соревнований Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ-2 (бывший турнир ПФЛ). Стартовый матч в четвертой группе состоится 18 июля, сообщает ФК "Тюмень".

"Тюмень" из-за нечетного количества команд пропускает первый и последний тур. Первенство страны для спортсменов начнется 24 июля домашним матчем второго тура с "Новосибирском" на стадионе "Геолог".

Последний матч намечен на 14 ноября. "Тюмень" сыграет с командой "Зенит-Ижевск".