В Исетском районе нашли гранату времен Первой мировой войны

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Гранату времен Первой мировой войны обнаружили в Исетском районе, сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

Опасная находка была найдена местными жителями. Прибывшие на место специалисты группы разминирования определили, что это британская боевая осколочная граната Миллса образца 1915 года со следами сильной коррозии. Боеприпас мог представлять реальную угрозу.

Взрывотехники ОМОН уничтожили находку с соблюдением необходимых мер безопасности.