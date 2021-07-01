Первые 211 тонн капусты и свеклы собрали тюменские аграрии

агрофирма "КриММ" агрофирма "КриММ"

211 тонн капусты и свеклы ранних сроков созревания собрали на полях Тюменского района. В ближайшее время продукция поступит на прилавки, сообщает региональный департамент АПК.

Уборкой культур заняты крестьянско-фермерские хозяйства "Александр" и "Рассвет". Овощи убраны с первых 5 га.

Из них с 3 га собрано 116 т. капусты, урожайность 386 ц/га. Такой результат дала посадка капусты сортов Парел, Нахаленок, Тиара, Фаррао. Вес одного качана один-два кг.

С 2 га собрано 95 т. свеклы с урожайностью 475 ц/га. В хозяйствах в настоящее время собирают свеклу сорта Водан, вес одного корнеплода в среднем 200 гр.