Руслан Кухарук: тюменские фигуристы смогут тренироваться круглогодично

| Фото: ДЮСШ Прибой ВКонтакте | Фото: ДЮСШ Прибой ВКонтакте

На благо тюменских спортсменов работает новое оборудование. Достичь требуемых параметров качественного льда в СК "Прибой" помогает холодильная установка для катков и машина для заливки льда Olympia ICEBEAR Electric, приобретенные за счет средств бюджета.

Об этом рассказал в своих соцсетях глава Тюмени Руслан Кухарук. Данная установка позволяет проводить спортивную подготовку круглогодично. Лед стал значительно лучше, и это радует спортсменов.

Несмотря на ограничения, сезон 2020-2021 гг. сложился для тюменских фигуристов удачно. Спортсмены принимали участие в образовательных сменах всероссийского центра "Сириус" и занимались со знаменитым тренером Еленой Чайковской. Тюменцы участвовали в различных соревнованиях, завоевывали призовые места, получали спортивные разряды.

"Мы будем и дальше заниматься обновлением базы спортивных школ, развивать профессиональный спорт. Воспитывать звезд, проводить соревнования в Тюмени, а благодаря мероприятиям различного уровня вовлекать в здоровый образ жизни больше людей", - добавил Руслан Кухарук.