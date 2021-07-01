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Руслан Кухарук: тюменские фигуристы смогут тренироваться круглогодично

Спорт, 11:55 24 июля 2021

ДЮСШ Прибой ВКонтакте | Фото: ДЮСШ Прибой ВКонтакте

На благо тюменских спортсменов работает новое оборудование. Достичь требуемых параметров качественного льда в СК "Прибой" помогает холодильная установка для катков и машина для заливки льда Olympia ICEBEAR Electric, приобретенные за счет средств бюджета.

Об этом рассказал в своих соцсетях глава Тюмени Руслан Кухарук. Данная установка позволяет проводить спортивную подготовку круглогодично. Лед стал значительно лучше, и это радует спортсменов.

Несмотря на ограничения, сезон 2020-2021 гг. сложился для тюменских фигуристов удачно. Спортсмены принимали участие в образовательных сменах всероссийского центра "Сириус" и занимались со знаменитым тренером Еленой Чайковской. Тюменцы участвовали в различных соревнованиях, завоевывали призовые места, получали спортивные разряды.

"Мы будем и дальше заниматься обновлением базы спортивных школ, развивать профессиональный спорт. Воспитывать звезд, проводить соревнования в Тюмени, а благодаря мероприятиям различного уровня вовлекать в здоровый образ жизни больше людей", - добавил Руслан Кухарук.

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# Прибой , Руслан Кухарук , фигурное катание

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