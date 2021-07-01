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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жителя Уватского района задержали с наркотиками

Происшествия, 13:23 26 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Местного жителя с пакетом конопли задержали полицейские в Уватском районе. Ранее судимому мужчине грозит до трех лет тюрьмы, сообщает УМВД Тюменской области.

В кармане одежды неоднократно судимого мужчины 1974 года рождения при личном досмотре правоохранители обнаружили полиэтиленовый пакет с растительным веществом весом более 30 граммов. Задержанного доставили в отдел полиции.

Экспертиза подтвердила, что вещество в пакете содержит тетрагидроканнабинол и включено в перечень растений, содержащих наркотические средства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств".

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# наркотики , Уватский район , уголовное дело

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