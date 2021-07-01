  • 28 июля 202128.07.2021среда
  • USD73,8471
    EUR86,9919
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Три тысячи независимых наблюдателей будут работать на выборах в Тюменской области

Общество, 19:49 27 июля 2021

obrnadzor.gov.ru

3 тыс. независимых наблюдателей подготовили в Тюменской области для работы на выборах, которые пройдут осенью, 17,18 и 19 сентября 2021 года.

Наблюдатели будут работать на всех избирательных участках, их задача - следить за легитимностью процесса голосования. Инициативу поддержали общественная палата России и ассоциация независимого общественного мониторинга.

От Тюменской области на выборы в Госдуму РФ выдвинулись 16 кандидатов - в среднем 8 человек на один депутатский мандат. Конкурс на выборах в Тюменскую областную думу в среднем составляет 7 человек на 1 депутатский мандат. Свои кандидатуры выдвинули 357 человек, из них 256 человек - по партийным спискам, 101 – по 24 одномандатным округам.

Выборы-2021 пройдут с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности для предотвращения распространения COVID-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выборы , общественные наблюдатели

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:49 27.07.2021Три тысячи независимых наблюдателей будут работать на выборах в Тюменской области
19:25 27.07.2021Тюменцам напоминают, как уберечь детей от дорожных происшествий во дворах
18:43 27.07.2021Школьник из Исетского за помощь в тушении пожара получил электросамокат
18:27 27.07.2021На один мандат в Тюменскую областную думу претендуют 7 кандидатов