Три тысячи независимых наблюдателей будут работать на выборах в Тюменской области

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3 тыс. независимых наблюдателей подготовили в Тюменской области для работы на выборах, которые пройдут осенью, 17,18 и 19 сентября 2021 года.

Наблюдатели будут работать на всех избирательных участках, их задача - следить за легитимностью процесса голосования. Инициативу поддержали общественная палата России и ассоциация независимого общественного мониторинга.

От Тюменской области на выборы в Госдуму РФ выдвинулись 16 кандидатов - в среднем 8 человек на один депутатский мандат. Конкурс на выборах в Тюменскую областную думу в среднем составляет 7 человек на 1 депутатский мандат. Свои кандидатуры выдвинули 357 человек, из них 256 человек - по партийным спискам, 101 – по 24 одномандатным округам.

Выборы-2021 пройдут с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности для предотвращения распространения COVID-19.