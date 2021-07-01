Выборы без вреда для здоровья: в Роспотребнадзоре озвучили рекомендации к проведению голосования

Архивное фото | Фото: ИА "Тюменская линия" Архивное фото | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рекомендации Роспотребнадзора по профилактике рисков, связанных с распространением COVID-19, при подготовке и проведении выборного процесса обсудили на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области 27 июля.

Заместитель председателя штаба Артур Юрьев напомнил, что избирательная кампания депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ 8 созыва, иных выборов и референдумов, назначенных на единый день голосования 19 сентября, стартовала. Для соблюдения законности каждого из этапов при взаимодействии с коллегами из ОП РФ и профильными НКО был организован процесс независимого общественного мониторинга.

На заседании присутствовали члены общественного штаба, члены экспертного совета штаба, специалисты регионального управления Роспотребнадзора, избирательной комиссии Тюменской области, представители региональных отделений политических партий.

Основные моменты методических рекомендаций пояснила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлия Распопова. Она подчеркнула, что опыт проведения голосования в 2020 году показал, что соблюдение мер профилактики позволило провести выборы безопасно и без рисков распространения коронавирусной инфекции.

Обязательной будет дистанционная термометрия при входе в помещение избирательных участков. Все дни, 17, 18 и 19 сентября необходимо проводить термометрию всем находящимся в помещении не реже одного раза в 4 часа. Кроме того, важно соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров между людьми и обработка рук антисептиком. Необходимо использовать СИЗы: маски, респираторы, перчатки, заполнять бюллетень индивидуальной ручкой. Рекомендовано заблаговременное проведение вакцинации от COVID-19 всем участникам выборного процесса с учетом того, что выработка антител происходит через 42 дня после первой дозы вакцины. Обязательного требования к вакцинации на сегодняшний день нет.

При выборе помещения для голосования нужно выбирать свободные и большие по площади для комфортного соблюдения социальной дистанции, также предпочтение помещениям с двумя входами, благодаря чему можно будет разделить потоки входящих и выходящих. Внутри должны быть указатели, которые позволят людям ориентироваться и не задерживаться подолгу на одном месте, на полу необходимо нанести разметку. Сотрудники избирательных участков должны проветривать помещения и проводить текущую дезинфекцию средствами с вирулицидным эффектом.

Граждане не передают паспорта, показывают их самостоятельно, допускается кратковременное приспускание маски для идентификации личности. Предусмотрено голосование на дому, есть возможность голосования для лиц на карантине, допускается разработка рекомендаций для этого на уровне субъекта, сообщила Юлия Распопова.

Журналистам нужно будет обязательно дезинфицировать технику, а фото- и видеосъемка будет производиться только с мест, определенных председателем участковой избирательной комиссии с соблюдением социальной дистанции. Кандидатам советуют пункт для сбора подписей оборудовать на свежем воздухе.

Дарья Казакова