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В Тобольском районе во время пожара погиб мужчина

Происшествия, 10:49 02 августа 2021

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

63-летний житель в дер. Соколовка Тобольского района погиб во время пожара в ночь на 31 июля. организована доследственная проверка, сообщает региональное СУ СК РФ.

"В ходе осмотра места происшествия на теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина пожара в настоящее время устанавливается", - отметили следователи.

Среди версий произошедшей трагедии – неисправность электропроводки.

Следователи опрашивают очевидцев, назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз.

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# гибель человека , пожар , СУ СК РФ по Тюменской области

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