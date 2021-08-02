В Тобольском районе во время пожара погиб мужчина

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

63-летний житель в дер. Соколовка Тобольского района погиб во время пожара в ночь на 31 июля. организована доследственная проверка, сообщает региональное СУ СК РФ.

"В ходе осмотра места происшествия на теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина пожара в настоящее время устанавливается", - отметили следователи.

Среди версий произошедшей трагедии – неисправность электропроводки.

Следователи опрашивают очевидцев, назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз.