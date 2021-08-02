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Тюменская область планомерно увеличивает количество электронных госуслуг

Политика, 15:32 02 августа 2021

Цифровая экономика Тюменской области во ВКонтакте

66 госуслуг жители Тюменской области могут получить через региональный портал и семь – через федеральный. Не оказываются в электронном виде 11 услуг. Об этом сообщила на онлайн-заседании региональной комиссии по цифровому развитию директор областного департамента информатизации Мария Рудзевич.

Важная часть стратегии цифрового развития, разрабатываемой в Тюменской области по поручению президента России Владимира Путина, заключается в планомерном увеличение доли массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде.

В соответствии с указом президента России доля массовых социально значимых электронных государственных и муниципальных услуг должна достигнуть 95 % к 2024 году. Это очень серьезная задача, отметила директор департамента.

Необходимо уделять особое внимание не только количеству государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, но и их качеству, отметил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев.

"Для этого надо постоянно развивать и расширять цифровое взаимодействие между муниципальными, региональными и федеральными структурами", – подчеркнул вице-губернатор.

Евгений Бабенко

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# госуслуги , Сергей Сарычев , цифровизация

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