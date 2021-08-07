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Викуловские аграрии перевыполнили план по заготовке сенажа

Экономика, 15:08 07 августа 2021

администрация Сорокинского района | Фото: администрация Сорокинского района

Сельхозтоваропроизводители Викуловского района выполнили план по заготовке сенажа на 127%. Сена заготовлено только 45% от запланированного объема, сообщает администрация района.

Как отмечают производители, на ход работ повлияли засушливые весна и начало лета: необходимая для заготовки кормов вегетативная масса сформировалась гораздо позже обычного. В 2020 году кампания завершилась уже 2 августа.

По темпам заготовительных работ лидирует предприятие "Радиус-агро", в этом хозяйстве и самые большие плановые объемы как сочных, так и грубых кормов. К этой дате потребности хозяйства в сенаже обеспечены на 134%, в грубых кормах на 68%.

Больше запланированного объема сенажа заготовлено и в ИП Полуянов Д.П. - 165%.

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# аграрии , сельское хозяйство

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