Тюменские гимнастки присоединились к флешмобу в поддержку Дины и Арины Авериных

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Номер в поддержку российских художественных гимнасток Дины и Арины Авериных исполнили тюменские гимнастки. Спортсменки присоединились ко всероссийскому флешмобу, который запущен в социальных сетях после "серебра" Дины и четвертого места Арины на Олимпийских играх-2020 в Токио.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Мы поддержали всероссийскую инициативу, которая приурочена ко дню рождения наших гимнасток 13 августа. Присоединиться к флешмобу могут все желающие со словами поддержки #ДинаТыНашеЗолото, "Верим в Авериных" и "Арина наше все", - рассказала руководитель пресс-службы департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Елена Калиева.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Номер под композицию "Кукушка" исполнили воспитанницы спортшколы "Прибой" 10-16 лет. Как пояснила президент Тюменской областной федерации художественной гимнастики "Ника" Ксения Евстратова, это уже опытные гимнастки, в этот вид спорта в среднем приходят с трехлетнего возраста. Над композицией в постановке хореографа Ольги Адамович тюменки под руководством тренеров Марселы Илуридзе и Ольги Потравной работали два дня. Для номера они осваивали элементы из программ Дины Авериной. Юные спортсменки рассказывают, что смотрели выступления соотечественниц на Олимпиаде в Токио, а за выступлением гимнасток следили особенно внимательно.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Наши девочки заслужили самой высокой оценки, поэтому после финальных результатов, конечно, нам захотелось их поддержать. Для них сейчас это очень важно. Для меня спорт - тоже самая значимая составляющая жизни, это соревнования и ежедневные тренировки, ради которых другие дела отходят на второй план", - рассказала призер городских, областных и региональных соревнований, участница сборной Тюменской области по художественной гимнастике Дарья Зудова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Свое выступление тюменские гимнастки завершили обращением к олимпийцам. Спортсменки дружно произнесли: "Арина, ты лучшая, Дина всех круче и краше. Дина - золото наше!".