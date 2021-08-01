Тюменская скаколазка Юлия Каплина готовится к Олимпиаде в Париже

| Фото: Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

За горячую поддержку, которую высказали в соцсетях знакомые и незнакомые с ней лично болельщики, поблагодарила участница Олимпийских игр-2020, тюменcкая скалолазка Юлия Каплина. По словам спортсменки, к соревнованиям она была хорошо подготовлена, поэтому эмоции после досрочного для нее завершения игр зашкаливали. В Токио она закончила борьбу на стадии квалификации.

Напомним, в лазании на скорость Каплина в протоколе заняла пятую строчку. В первой попытке она показала время 7,65. Во второй попытке тюменка шла на мировой рекорд и сорвалась в последний момент, не дотянувшись до сенсора, фиксирующего финиш, несколько сантиметров. Юлия Каплина продолжала борьбу до последнего, выступая в непрофильных для себя дисциплинах. В боулдеринге она стала - 18, а в лазании на трудность - 17, что не позволило ей пробиться в финал. Спортсменка рассказала, что совершила нетипичные для себя ошибки.

"В скалолазании есть три дисциплины - скорость, трудность, боулдеринг, соревнования в Токио проходили в многоборье. Я занималась всеми, но профессионально выступала в скорости, являюсь одним из лучших скоростников в мире. Решила рискнуть и выступить в Токио. Чтобы попасть на игры, нужно было пройти международный отбор, и олимпийскую путевку я получила, - рассказала спортсменка. - На Олимпиаде в моей дисциплине были большие и маленькие сложности, которые не позволили выступить лучше. Например, впервые не было возможности опробовать трассу, не были почищены зацепки. Этот и другие моменты я прописываю и хочу вынести на международный уровень, чтобы в будущем они были учтены".

Игры проходили в пандемию, и это ощущалось. Как отметила Юлия Каплина, скалолазание - популярный в Японии вид спорта, поэтому пустые трибуны были непривычны. Кроме того, действовали ограничения по перемещению спортсменов за пределы Олимпийской деревни, из-за квот не смог приехать тренер. Настоящим же испытанием спортсменка назвала обязанность постоянно носить медицинскую маску в жару. Однако при этом для спортсменов создали прекрасные возможности для тренировок и организовали интересный досуг.

Юлия Каплина занимается скалолазанием с 12 лет и намерена продолжить выступление на соревнованиях. Ближайшим стартом для нее станет сентябрьский чемпионат мира в Москве. Нацеливается спортсменка и на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

Кстати, на Олимпиаду в Токио Каплина по большей части готовилась в Тюмени в Легкоатлетическом манеже. По словам спортсменки, он отвечает мировым стандартам.

"Готовиться в Тюмени удобно: рядом близкие, тренер. В конце 2020 года прошла реконструкция манежа, созданы все необходимые условия, - сказала она. - Когда манеж открылся несколько лет назад, наш скалодром стал крупнейшим в России. Наша область и город стараются быть впереди всех, и мы хотим своими медалями доказывать это", - сказала спортсменка.

Татьяна Ковалева