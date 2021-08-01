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Испанские цыплята прилетели на птицефабрику "Боровская"

Экономика, 14:15 12 августа 2021

www.borfab.ru/ | Фото: www.borfab.ru/

42 тыс. 640 суточных цыплят прибыли на птицефабрику "Боровская" Тюменского района из Испании. Специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре при досмотре заболеваний у птенцов не выявили, как и нарушений в ветеринарных сопроводительных документах, сообщает пресс-служба ведомства.

Тем не менее на птицефабрике будущие несушки пройдут месячный карантин. Это дополнительная гарантия от заноса заразных заболеваний животных из иностранных государств.

Отметим, что аналогичный груз поступает на птицефабрики юга Тюменской области с периодичностью один раз в квартал. Этот вид кур-несушек востребован среди предприятий, поскольку позволяет поддерживать генетическую чистоту линий.

В 2021 году это вторая партия суточных цыплят, прибывших из Испании в Тюменскую область. В 2019 и 2020 годах подобные грузы поступали в регион из Великобритании и Германии.

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# птицефабрика Боровская , Россельхознадзор , цыплята

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