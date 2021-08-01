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В Тюмени около 500 многоквартирников уже получили паспорта готовности к зиме

Экономика, 09:34 16 августа 2021

Тюмень-наш дом ВКонтакте | Фото: Тюмень-наш дом ВКонтакте

500 многоквартирных домов Тюмени получили паспорта готовности. Большинство городских управляющих компаний заявляются на комиссию по получению паспортов готовности в августе – начале сентября, сообщает пресс-служба администрации города.

По словам директора департамента городского хозяйства Семёна Тегенцева, всего в Тюмени более 4 тыс. 200 многоквартирных домов, из них около 3 тыс. 700 подключены к централизованной системе теплоснабжения. Остальные отапливаются крышными газовыми или печными котельными.

Около 400 домов обогреваются печным отоплением. Большая их часть отнесена к аварийным и находится в плане по расселению.

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# подготовка к зиме

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