В Тюмени около 500 многоквартирников уже получили паспорта готовности к зиме

| Фото: Тюмень-наш дом ВКонтакте | Фото: Тюмень-наш дом ВКонтакте

500 многоквартирных домов Тюмени получили паспорта готовности. Большинство городских управляющих компаний заявляются на комиссию по получению паспортов готовности в августе – начале сентября, сообщает пресс-служба администрации города.

По словам директора департамента городского хозяйства Семёна Тегенцева, всего в Тюмени более 4 тыс. 200 многоквартирных домов, из них около 3 тыс. 700 подключены к централизованной системе теплоснабжения. Остальные отапливаются крышными газовыми или печными котельными.

Около 400 домов обогреваются печным отоплением. Большая их часть отнесена к аварийным и находится в плане по расселению.