В Тюмени около 500 многоквартирников уже получили паспорта готовности к зиме
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500 многоквартирных домов Тюмени получили паспорта готовности. Большинство городских управляющих компаний заявляются на комиссию по получению паспортов готовности в августе – начале сентября, сообщает пресс-служба администрации города.
По словам директора департамента городского хозяйства Семёна Тегенцева, всего в Тюмени более 4 тыс. 200 многоквартирных домов, из них около 3 тыс. 700 подключены к централизованной системе теплоснабжения. Остальные отапливаются крышными газовыми или печными котельными.
Около 400 домов обогреваются печным отоплением. Большая их часть отнесена к аварийным и находится в плане по расселению.