Тобольское предприятие устроило склад щебня на дороге

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Тобольское предприятие оштрафовали за незаконное складирование щебня, сообщает прокуратура Тюменской области.

Проверка, проведенная по обращению жительницы с. Байкалово Тобольского района, установила, что на обочине дороги предприятие с нарушением законодательства незаконно складировало щебень на площади 856 кв. м.

Межрайонная прокуратура возбудила в отношении АО "ТОДЭП" и директора ДРСУ-6 дела об административных правонарушениях по статье "Самовольное занятие земельного участка".

По результатам рассмотрения дел наложены штрафы на общую сумму 120 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратура внесла руководителю АО "ТОДЭП" представление об устранении нарушений. В результате щебень был убран.