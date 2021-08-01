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За субсидией для перехода на газ в Тюмени обратились 120 собственников жилья

Экономика, 10:33 17 августа 2021

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

2 тыс. 11 частных и одноэтажных многоквартирных домов Тюмени включены в перечень объектов субсидирования на подключение к газовой сети. За технологическим присоединением в рамках субсидирования обратились 120 собственников жилья, с 66 из них уже заключены договоры подключения, сообщает администрация города.

Субсидия предоставляется жителям Тюмени с 2020 года. Возмещаются затраты за счет бюджета города в размере до 130 тыс. рублей. Сумма субсидии не зависит от площади домов, количества, возраста, доходов, социального статуса проживающих. В расчет берутся расходы на вывод стояка, монтаж внутридомового оборудования и необходимое оборудование.

Собственники частных домовладений, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, могут обращаться для заключения договоров технологического присоединения к системе газоснабжения за счет городской субсидии в АО "Газпром газораспределение Север" по адресу ул. Энергетиков, 165, телефон справочной службы 63-17-00, сайт.

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# газоснабжение , субсидия

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