Рост платежей на вывоз ТКО для жителей Тюменской области ограничен инфляцией

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Тариф на вывоз ТКО, как и другие коммунальные услуги, ежегодно индексируется, при этом рост платежей для граждан ограничен инфляцией. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии 17 августа.

Он отметил, что в 2021 году предел был установлен в размере 3,4%, в 2020 году — в размере 4%.

"В 2019 году в Тюменской области начал работу региональный оператор, и с этого момента вывоз мусора стал коммунальной услугой и был тарифицирован. В Тюмени, Тобольске и Ишиме запустили мусоросортировочные заводы, в Ялуторовске — мусороперегрузочную станцию. Изначально предлагали установить тариф с квадратного метра, но тогда это вызвало возмущение граждан, провели большой опрос в моих соцсетях, и окончательно решили рассчитывать тариф с числа проживающих", — рассказ Александр Моор.

По мнению губернатора, эти изменения улучшили систему обращения с отходами на территории региона. Число мусорных контейнеров в Тюменской области выросло с 1,2 тыс. до 7 тыс., также удалось ликвидировать более 620 несанкционированных свалок.

Влада Нерадовская