Браконьер из Тюменской области за четырех убитых косуль заплатит 460 тыс. рублей

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В 460 тыс. рублей обошлись браконьеру из с. Исетское косули, убитые им в Курганской области, сообщает пресс-служба Тюменского облсуда.

Как следует из материалов уголовного дела, 9 ноября 2020 года мужчина в охотничьем хозяйстве выследил и застрелил четырех косуль.

Шатровский районный суд признал его виновным в браконьерстве и ему штраф в 140 тыс. рублей с лишением права заниматься любительской и спортивной охотой на два года.

Также по иску прокурора Шатровского района с мужчины в счет возмещения ущерба от незаконной охоты взыскано 320 тыс. рублей, которые поступят в районный бюджет.