В Тюменской области завершается подготовка газопроводов к зиме

| Фото: Газпром межрегионгаз Север | Фото: Газпром межрегионгаз Север

Завершается подготовка газового хозяйства Тюменской области, ХМАО и ЯНАО к предстоящему отопительному сезону, сообщает Газпром межрегионгаз Север.

Закончены работы по техническому диагностированию восьми пунктов редуцирования газа и 10,4 км газопроводов, а также приборное обследование на герметичность и проверка целостности изоляционного покрытия.

Также заканчивается ремонт 204 единиц спецтехники, автотранспорта и механизмов, проверка противопожарного состояния 65 объектов.

"Проведен текущий ремонт более двух тысяч пунктов редуцирования газа, техническое обслуживание более 21 тысячи единиц запорной арматуры, покраска 90 километров надземных газопроводов. Наши специалисты прилагают все усилия, чтобы обеспечить надежное снабжение всех потребителей природного газа", - рассказал главный инженер "Газпром газораспределение Север" Эдуард Ярославов.