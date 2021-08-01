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Ишимец Данил Уколов стал вторым на первенстве мира по скалолазанию

Спорт, 15:25 22 августа 2021

Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Воспитанник спортивной школы Ишима Данил Уколов стал серебряным призером первенства мира по скалолазанию. Соревнования проходят в Воронеже, сообщает администрация Ишима.

Данил уверенно опередил своих соперников. В финалах ими стали украинец Максим Яковлев, японец Хаджийе Такеда. В полуфинале Уколов победил итальянца Джакопо Стефани.

За золото боролись два российских спортсмена. Оба продемонстрировали четкое прохождение трассы и хорошее время. Ярослав Пашков опередил Данила Уколова на 9 сотых – 5,80 против 5,89.

Третьим стал Лоуренс Богешдорфер из Австрии.

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# скалолазание

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