В Тюменской области ушли из дома и не вернулись две девочки

| Фото: скриншот с видео УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: скриншот с видео УМВД России по Тюменской области (архив)

Двух девочек 2006 и 2007 годов рождения ищут в Ялуторовске Тюменской области. Они ушли из дома 22 августа, о их местонахождении ничего не известно.

В региональном управлении МВД России по Тюменской области подтвердили информацию, размещенную в социальных сетях. "Действительно, заявление поступало. Проводится работа по установлению местонахождения пропавших", – сказал сотрудник пресс-службы УМВД России по Тюменской области Александр Гилев.

К поискам подключились добровольцы. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию об девочках, просят позвонить по телефонам: 02/112 (полиция), 8 (34535) 3-57-01 (МО МВД России "Ялуторовский"), 8-932-32-39-911 (волонтеры ПО "Белая Сова – Тюмень").

Инна Пахомова