В Тюменской области 60 тыс. детей от трех до семи лет получают выплату

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

3,4 млрд рублей из федерального и областного бюджета в Тюменской области направлено на выплаты на детей от 3 до 7 лет в малоимущих семьях с начала 2021 г., сообщает региональный департамента социального развития.

С начала действия программы - 1 января 2020 г. - на эти цели израсходовано более 7 млрд рублей.

В регионе ежемесячная выплата назначена на 60 тыс. детей. Ее размер составляет 50, 75 или 100 % величины прожиточного минимума ребенка — 5 тыс. 997 рублей, 8 тыс. 996 рублей или 11 тыс. 995 рубля, в зависимости от доходов семьи.

Обратиться за назначением выплаты семья может, когда ребенку исполнится 3 года. После надо будет подтверждать право на выплату каждые 12 месяцев до исполнения ребенку 8 лет. Заявление для назначения, продления и перерасчета выплаты можно подать через МФЦ или портал госуслуг.

Выплаты на детей от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях — это постоянная мера социальной поддержки, введенная по инициативе президента РФ Владимира Путина с января 2020 года.