  • 26 августа 202126.08.2021четверг
  • USD73,7428
    EUR86,5814
  • В Тюмени 23..25 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Предприятия Тюменской области направили в регионы России 250 тонн кормов

Экономика, 12:26 26 августа 2021

mcx.gov.ru

250 тонн кормов и кормовых добавок растительного происхождения направили предприятия Тюменской области в регионы страны.

По информации регионального управления Россельхознадзора, продукция получила разрешение на вывоз при погрузке на железнодорожный транспорт.

ООО "Бикор" отправило 183 тонны комбикорма в города Югры. Партия отрубей гранулированных весом 67 тонн направило ООО "Юнигрэйн" в Краснодарский край.

В Тюменскую область прибыл шрот соевый из Калининградской области весом 815 тонн и Приморского края весом 57 тонн. Шрот подсолнечника весом 74 тонны - из Татарстана, 152 тонны пшеницы - из Тамбовской области.

Сотрудники управления Россельхознадзора убедились в безопасности грузов, проверили необходимые ветеринарные сопроводительные документы на корма и добавки, после чего разрешили их движение к местам назначения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# корма , управление Россельхознадзора

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:37 26.08.2021В Тюменской области 60 тыс. детей от трех до семи лет получают выплату
12:26 26.08.2021Предприятия Тюменской области направили в регионы России 250 тонн кормов
18:11 25.08.2021В Тюмени из аварийного жилья переселят около 1,5 тыс. горожан до конца 2022 года
17:04 25.08.2021Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в Тобольске построят до конца 2021 года