Предприятия Тюменской области направили в регионы России 250 тонн кормов

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250 тонн кормов и кормовых добавок растительного происхождения направили предприятия Тюменской области в регионы страны.

По информации регионального управления Россельхознадзора, продукция получила разрешение на вывоз при погрузке на железнодорожный транспорт.

ООО "Бикор" отправило 183 тонны комбикорма в города Югры. Партия отрубей гранулированных весом 67 тонн направило ООО "Юнигрэйн" в Краснодарский край.

В Тюменскую область прибыл шрот соевый из Калининградской области весом 815 тонн и Приморского края весом 57 тонн. Шрот подсолнечника весом 74 тонны - из Татарстана, 152 тонны пшеницы - из Тамбовской области.

Сотрудники управления Россельхознадзора убедились в безопасности грузов, проверили необходимые ветеринарные сопроводительные документы на корма и добавки, после чего разрешили их движение к местам назначения.