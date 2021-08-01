Губернатор Александр Моор проверил качество ремонта в тобольской школе

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Капитальный ремонт фасада и наружного освещения школы №13 проверил губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Тобольск. В этой школе обучаются более 980 детей, работают 53 учителя.

Уже сейчас готовность объекта - 98%. Подрядчик утеплил и капитально отремонтировал фасад, установил системы видеонаблюдения. До 1 сентября все работы будут завершены.

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Основное здание школы было построено в 1965 году, дополнительный корпус был возведен в 1993 году. Школа №13 - одна из старейших в Тобольске, годом ее основания считается 1816.

Евгений Бабенко