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Губернатор Александр Моор проверил качество ремонта в тобольской школе

Губернатор, 18:32 27 августа 2021

фото: ИА "Тюменская линия"

Капитальный ремонт фасада и наружного освещения школы №13 проверил губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Тобольск. В этой школе обучаются более 980 детей, работают 53 учителя.

Уже сейчас готовность объекта - 98%. Подрядчик утеплил и капитально отремонтировал фасад, установил системы видеонаблюдения. До 1 сентября все работы будут завершены.

фото: ИА "Тюменская линия"

Основное здание школы было построено в 1965 году, дополнительный корпус был возведен в 1993 году. Школа №13 - одна из старейших в Тобольске, годом ее основания считается 1816.

Евгений Бабенко

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# 1 сентября , Александр Моор , школа

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