Тюменец с мефедроном пытался убежать от полиции

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержали сотрудники ППС В Тюмени. Странное поведение тюменца привлекло внимание полицейских на ул. Пруд Лесной, сообщает УМВД по Тюменской области.

Заметив сотрудников полиции, прохожий попытался скрыться. При личном досмотре у ранее не судимого мужчины 1989 года рождения нашли полимерный сверток.

Его содержимое оказалось, по результатам экспертизы, мефедроном общей массой более 0,4 гр.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.