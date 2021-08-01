Тюменец с мефедроном пытался убежать от полиции
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержали сотрудники ППС В Тюмени. Странное поведение тюменца привлекло внимание полицейских на ул. Пруд Лесной, сообщает УМВД по Тюменской области.
Заметив сотрудников полиции, прохожий попытался скрыться. При личном досмотре у ранее не судимого мужчины 1989 года рождения нашли полимерный сверток.
Его содержимое оказалось, по результатам экспертизы, мефедроном общей массой более 0,4 гр.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.