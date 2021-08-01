Предполагаемого убийцу тюменского предпринимателя оставили под домашним арестом

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Мужчину, обвиняемого в убийстве предпринимателя Сергея Княжева, оставили под домашним арестом в Тюмени.

Тюменский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Юрия Мельникова. Мужчина просил на время следствия изменить ему меру пресечения и освободить из-под ареста. Однако суд посчитал просьбу нецелесообразной и оставил подследственному прежнюю меру пресечения.

Тюменец находится под домашним арестом с начала октября 2020 года и пытается доказывать свою невиновность. По мнению следствия, убийца расправился с предпринимателем днем 8 октября 2015 года у его автозаправочной станции на улице 50 лет Октября. Преступление долгое время оставалось нераскрытым.

Недавно в Тюменском областном суде суд присяжных заседателей рассмотрел этот дело и вынес обвинительный вердикт в отношении исполнителя и одного из организаторов преступления. На основании этого вердикта присяжных Тюменский областной суд в ближайшее время вынесет обвинительный приговор и назначит им наказание.

Кроме заказного убийства в уголовном деле множество и других эпизодов, по которым привлечены к уголовной ответственности несколько фигурантов.