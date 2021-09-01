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Бронирование столика в ресторане обошлось тюменцу в 15 тысяч рублей

Происшествия, 12:44 01 сентября 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Поверив девушке с сайта знакомств, тюменец лишился 15 тыс. рублей. Мошенники выманили у мужчины деньги под видом бронирования столика в ресторане, сообщает по УМВД Тюменской области.

В полицию Тюмени обратился 37-летний местный житель. С его с банковского счета были украдены средства. Мужчина рассказал, что вел переписку с девушкой на одном из сайтов знакомств. Новая знакомая предложила ему встретиться в ресторане и тюменец согласился.

Под предлогом бронирования столика злоумышленница завладела реквизитами его банковской карты и похитила более 15 тыс. рублей. Когда девушка перестала выходить на связь, тюменец понял, что попался на уловки мошенника. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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# мошенничество , уголовное дело

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