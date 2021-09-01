В Тюмени открылась новая школа в ЖК "Звездный городок" на 1 тыс. 200 мест

оперативный штаб Тюменской области оперативный штаб Тюменской области

Александр Моор открыл новую школу №48 в ЖК "Звездный городок" на 1200 мест.

Общая площадь здания составила 20 199,82 кв.м. В школе 54 кабинета, гимнастический зал, обеденный зал на 600 человек. Здание соответствует требованиям доступности для маломобильных групп населения, предусмотрены мнемосхемы в фойе, тактильно-контрастные указатели, лифты, пандусы, санузлы. Школа построили за 2 года.

"Сегодня у вас двойной праздник - вы начинаете новый учебный год в новой современной школе, в которой есть все условия для учебы, развития, занятий спортом и проведения досуга с друзьями и любимыми учителями", - обратился к ученикам Александр Моор.

По словам главы Тюмени Руслана Кухарука, задача школы, при активном участии семьи, – научить детей учиться: не только сформировать у них систему знаний, но и стремление непрерывно их пополнять, расширять кругозор, совершенствовать умения и навыки. В Тюмени впервые звонок прозвенит для 115 тыс. первоклассников, более 6 тыс. учеников пойдут в выпускные классы.

Ранее директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер отмечал, что общее количество школьников выросло на 11,3 тыс. человек, причем не только за счет областной столицы, но и в муниципалитетах региона. В первый класс в 2021 году пойдут 26,3 тыс. юных жителей Тюменской области. Это на 5 тыс. человек больше, чем в 2020 году.

Евгений Бабенко