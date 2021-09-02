Авиадебошира, прилетевшего из Турции, в Рощино встретила полиция

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Омича наказали за хулиганство на борту рейса Анталья – Тюмень, сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте. Возвращавшегося из Турции пассажира в Рощино утром 1 сентября встретили полицейские.

Как выяснилось, житель Омска 1983 года рождения в полете выражался грубой нецензурной бранью в адрес бортпроводников, а на замечания пассажиров и экипажа не реагировал. Старший бортпроводник составил в отношении буйного пассажира составлен акт о нарушении правил поведения.

Мужчина был доставлен в дежурную часть, где его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.