Строительство новой школы на 360 мест в поселке Богандинский завершат в 2022 году

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Ход строительства здания школы на 360 учебных мест в п. Богандинский осмотрел Александр Моор во время поездки в Тюменский район 6 сентября. Строительно-монтажные работы планируют завершить в 2022 году.

На территории п. Богандинский работают три школы, в них обучаются 1 тыс. 581 ребят. "Сейчас две из трех школ работают в две смены, с вводом в эксплуатацию нового учебного здания образовательный процесс в Богандинском муниципальном образовании будет организован в одну смену", - сообщил заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

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Как рассказала глава Тюменского района Светлана Иванова, новую школу решено строить по итогам рейтингового голосования. На территории учебного заведения предусмотрят физкультурно-спортивную зону с размещением поля для игры в минифутбол, универсальной площадки (баскетбол, волейбол), спортивного комплекса ГТО, полосы препятствий, беговой дорожки, ямы для прыжков в длину.

Также планируется организовать площадку для проведения мероприятий и зону отдыха для подвижных игр и отдыха обучающихся, посещающих группы продленного дня.

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Александр Моор поручил разработать проекты строительства детсадов в поселках Боровский и Червишево Тюменского района.

Евгений Бабенко