Строительство новой школы на 360 мест в поселке Богандинский завершат в 2022 году
Ход строительства здания школы на 360 учебных мест в п. Богандинский осмотрел Александр Моор во время поездки в Тюменский район 6 сентября. Строительно-монтажные работы планируют завершить в 2022 году.
На территории п. Богандинский работают три школы, в них обучаются 1 тыс. 581 ребят. "Сейчас две из трех школ работают в две смены, с вводом в эксплуатацию нового учебного здания образовательный процесс в Богандинском муниципальном образовании будет организован в одну смену", - сообщил заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.
Как рассказала глава Тюменского района Светлана Иванова, новую школу решено строить по итогам рейтингового голосования. На территории учебного заведения предусмотрят физкультурно-спортивную зону с размещением поля для игры в минифутбол, универсальной площадки (баскетбол, волейбол), спортивного комплекса ГТО, полосы препятствий, беговой дорожки, ямы для прыжков в длину.
Также планируется организовать площадку для проведения мероприятий и зону отдыха для подвижных игр и отдыха обучающихся, посещающих группы продленного дня.
Александр Моор поручил разработать проекты строительства детсадов в поселках Боровский и Червишево Тюменского района.
Евгений Бабенко