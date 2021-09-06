  • 6 сентября 20216.09.2021понедельник
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Строительство новой школы на 360 мест в поселке Богандинский завершат в 2022 году

Политика, 12:32 06 сентября 2021

оперативный штаб Тюменской области

Ход строительства здания школы на 360 учебных мест в п. Богандинский осмотрел Александр Моор во время поездки в Тюменский район 6 сентября. Строительно-монтажные работы планируют завершить в 2022 году.

На территории п. Богандинский работают три школы, в них обучаются 1 тыс. 581 ребят. "Сейчас две из трех школ работают в две смены, с вводом в эксплуатацию нового учебного здания образовательный процесс в Богандинском муниципальном образовании будет организован в одну смену", - сообщил заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

оперативный штаб Тюменской области

Как рассказала глава Тюменского района Светлана Иванова, новую школу решено строить по итогам рейтингового голосования. На территории учебного заведения предусмотрят физкультурно-спортивную зону с размещением поля для игры в минифутбол, универсальной площадки (баскетбол, волейбол), спортивного комплекса ГТО, полосы препятствий, беговой дорожки, ямы для прыжков в длину.

Также планируется организовать площадку для проведения мероприятий и зону отдыха для подвижных игр и отдыха обучающихся, посещающих группы продленного дня.

оперативный штаб Тюменской области

Александр Моор поручил разработать проекты строительства детсадов в поселках Боровский и Червишево Тюменского района.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , детсады , Светлана Иванова , Сергей Шустов , школа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:32 06.09.2021Строительство новой школы на 360 мест в поселке Богандинский завершат в 2022 году
11:25 06.09.2021Тюменец Александр Захаров получил от президента России медаль "За отвагу на пожаре"
10:50 06.09.2021В Тюмени состоялась передача первой партии бюллетеней на выборы в Госдуму
12:04 03.09.2021В Тюмени 80 волонтеров из антифейковых отрядов будут наблюдать за ходом выборов