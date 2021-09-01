Тюменца с пакетиком "соли" задержала полиция

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в хранении наркотиков задержали сотрудники полиции. Как сообщает УМВД по Тюменской области, внимание правоохранителей привлекло подозрительное поведение прохожего.

Проверяя документы ранее судимого безработного 37-летнего тюменца, полицейские заметили, что тот заметно нервничает. Было принято решение о личном досмотре. В присутствии понятых у мужчины изъяли сверток с "солью" массой около 0,45 гр.

Задержанный пояснил полицейским, что наркотик хранил для личного пользования. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.