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На Урале ведут подготовительные работы по строительству трассы Москва - Казань - Тюмень

Экономика, 16:59 12 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подготовка к строительству современной автомагистрали Москва - Казань - Тюмень идет полным ходом. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Напомним, продлить скоростную автомагистраль М-12 Москва - Казань - Екатеринбург до Тюмени поручил президент России Владимир Путин.

"Необходимо расширять возможности опорной инфраструктуры — включая строительство скоростной автомобильной дороги Москва — Казань — Екатеринбург. В перспективе предлагаю продлить ее до Тюмени. В приоритете — и железнодорожная магистраль "Северный широтный ход", которая позволит стимулировать деловую активность Арктики и Урала", — сказал глава государства.

Проект по строительству автотрассы Москва - Казань - Тюмень будет знаковым для регионов УФО, считает Владимир Якушев.

"Уже идет техническая работа по выделению земельных участков и подготовке проектно-сметной документации. В такой автотрассе страна и регионы, которые она свяжет, сегодня очень нуждаются. Люди будут передвигаться быстрее и, самое главное, безопаснее", - подчеркнул полпред главы государства.

Фото: uralfo.gov.ru

Концепция новой автомагистрали предусматривает разделение транспортных потоков, чтобы исключить выезд на встречную полосу, из-за чего происходят ДТП со смертельным исходом.

Отметим, что строительство трассы Екатеринбург - Казань началось в 2020 году, закончить его планируют к 2024 году.

Евгений Бабенко

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# Владимир Якушев , Москва - Казань - Тюмень

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