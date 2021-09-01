При пожаре в Ишиме спасли одного человека

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Одного человека спасли при пожаре на ул. Звездной в Ишиме ночью 13 сентября. Площадь возгорания превысила более 170 кв. метров.

Сообщение о возгорании в частном деревянном доме размерами 10 на 14 метров поступило в 0 часов 13 минут. Было сильное задымление, работало звено газодымозащитной службы.

"В результате поврежден дом и гараж. Общая площадь составила 172 квадратных метра", — рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации печи. Как отмечают в МЧС, в регионе 12 сентября в Тюменской области произошло шесть пожаров. Основными их причинами стали нарушение правил устройства и эксплуатации печи и короткое замыкание электропроводки.

Инна Пахомова