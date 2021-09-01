В подпольное казино на улице Герцена в Тюмени пришли силовики

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

72 системных блока с программным обеспечением для азартных игр изъяли полицейские в подпольном казино по ул. Герцена в Тюмени. Как сообщает региональное УМВД, в момент визита оперативников внутри находилось 11 гостей и пять сотрудников заведения.

Стражи правопорядка установили, что представителем общества с ограниченной ответственностью является 41-летний местный житель. Со слов мужчины, программное обеспечение предназначено для конкурсных заданий. Однако находившиеся в помещении подтвердили свое участие в азартных играх.

Системные блоки направлены на судебную экспертизу. Возбуждено дело об административном правонарушении "Незаконные организация и проведение азартных игр". Санкция статьи влечет наложение штрафа от 800 тыс. до 1 млн 500 тыс. рублей с конфискацией игрового оборудования.