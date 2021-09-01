Тюменский агропром реализует крупнейшие в России инвестпроекты

Фото: www.acdamate.com Фото: www.acdamate.com

Агропромышленный комплекс Тюменской области – серьезная отрасль экономики. За последние 20 лет сельское хозяйство региона сделало такой рывок, что занимает лидирующие позиции в России.

Курс на развитие агропрома взял в 2001 году Сергей Собянин, тогда в регион завезли высокопродуктивный скот молочных пород, чуть позже появились планы по мясному животноводству. Пришедший ему на смену Владимир Якушев продолжил существующие программы и внедрил новые – в регионе были созданы перерабатывающие предприятия. Основа, которую заложили предшественники, позволила губернатору Александру Моору продолжить планомерное развитие агропрома.

"Более 30% населения Тюменской области живет в сельскохозяйственной зоне, поэтому агропромышленный комплекс развивается активно. Если мы вспомним, что представляло сельское хозяйство в начале 2000 годов, и то, что есть сегодня - это можно сравнить с полетом в космос", - сказал Якушев.

Преемственность власти, стабильные условия сотрудничества и меры государственной поддержки обеспечивают успешную реализацию инвестиционных проектов. Компания "Дамате" уже открыла в Тюменской области крупнейшую товарно-молочную ферму в стране, в планах создать племенную овцеводческую ферму на 4 тыс. маток. Так, 13 сентября заложен первый камень нового комплекса по выращиванию и содержанию родительского стада индейки.

"Строительство племенного репродуктора - проект федерального масштаба. Мы рады, что на церемонии присутствует Владимир Якушев, вместе мы реализовали не один проект. Так, пять лет назад начали строительство молочной фермы, а сегодня это одно из самых передовых предприятий России", - рассказал председатель совета директоров компании Наум Бабаев.

Первую очередь проекта запустят в 2022 году, в полном объеме работы завершатся в 2023 году, выход на проектную мощность запланирован на 2025 год.

"Независимо от того, как меняется власть, бизнес должен развиваться, инвестиционная политика становиться еще более теплой, правильной по отношению к инвестору. Во всех муниципальных образованиях Тюменской области реализуются инвестиционные проекты, регион с уверенностью смотрит в будущее", - заявил Якушев.

Общая стоимость инвестиционного проекта - более 5 млрд рублей. Для выращивания и содержания ремонтного молодняка родительских форм построят пять площадок. Еще пять – для содержания родительского стада. В 2025 году планируется выход производства на полную мощность - запуск репродуктора позволит получать до 12 млн штук инкубационного яйца в год.

"Появление племенного репродуктора индейки – это более стабильное развитие нашего сельского хозяйства, снижение рисков заболевания птиц. Сейчас птицу везут из разных стран, а здесь все производство сосредоточено на одной замкнутой площадке. В дальнейшем мы можем переходить к более высокому уровню развития отрасли, в том числе, созданию селекционно-генетического центра: с учетом знаний, компетенций компании "Дамате" и потенциала нашего сельскохозяйственного университета", - сказал губернатор Александр Моор.

Создание в Тюменской области племенного репродуктора индейки позволит сделать большой шаг в импортозамещении и обеспечить продовольственную безопасность России. В целом, в регионе уделяют большое внимание развитию племенного животноводства, заявил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов.

"У нас неплохие успехи в свиноводстве – есть гибридно-селекционные центры. Предприятия бройлерного производства –птицефабрики имеют свое родительское стадо и формируют стабильность поставки молодняка на производства. Маточное стадо индейки, которое будет на территории Исетского района, сформирует продовольственную безопасность Российской Федерации. Есть успехи в племенной работе в молочном животноводстве и в баранине", - пояснил директор регионального департамента АПК.

Реализация крупных проектов привлекает на территорию региона инвесторов со всей страны. Так, помимо "Домате" активно развивается и реализует амбициозные проекты компания "Руском" - неделей ранее в Голышмановском городском округе был открыт крупнейший в России комплекс по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тыс. тонн в год.

Екатерина Исаева