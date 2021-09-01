Тюменские волейболистки выступят на предварительном этапе Кубка России

| Фото: волейбольный клуб "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: волейбольный клуб "Тюмень" во ВКонтакте

В предварительном этапе Кубка России сыграют спортсменки волейбольного клуба "Тюмень". Соревнования среди женских команд состоятся в Екатеринбурге 14-19 сентября, сообщает пресс-служба тюменской команды.

Подопечным Бориса Якимушкина предстоит провести пять поединков. В трех из них соперниками станут команды суперлиги. Тюменки встретятся с челябинским "Динамо-Метаром", местной "Уралочкой-НТМК" и "Енисеем" из Красноярска.

Еще два оппонента по предварительному этапу Кубка играют в высшей лиге "А". Это – "Уралочка-2-УрГЭУ" из Екатеринбурга и омская "Омь". Завершится этот раунд соревнований 19 сентября. В следующий этап турнира пройдут лишь две лучших команды.